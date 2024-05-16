АвтоВАЗ не просил включить Largus в программы поддержки спроса

"Автоваз" поддержит идею включения автомобиля Lada Largus в государственные программы поддержки спроса, в частности, в программу льготного лизинга, однако сам с такой инициативой не выступал. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов.

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"Мы, конечно, со своей стороны, безусловно, поддержим, если такая востребованная модель, как Largus, особенно в модификации фургона, грузопассажирском исполнении, будет включена в меры поддержки спроса с точки зрения легких коммерческих автомобилей. <…> Мы с такой инициативой не выходили, но мы безусловно такую инициативу поддержим, если кто-то с ней обратится", - заявил Соколов.

Он напомнил, что ранее "Автоваз" обращался с просьбой сфокусировать программу льготного лизинга на общественном транспорте, уделив внимание сегменту такси. Так, например, в апреле "Автоваз" просил вернуть в программу льготного лизинга легковые автомобили для развития этой отрасли.

"Такси у нас уже стало фактически общественным транспортом <…>, поэтому разблокировка этой меры поддержки была под эгидой, идеей развития общественного транспорта. Конечно, любая мера государственной поддержки - это "ветер в паруса" спросу, продажам, реализации продукции", - отметил глава компании.