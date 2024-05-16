Путин отметил успехи автопрома Китая

По итогам российско-китайских переговоров президент России отметил очевидные успехи китайского автопрома в конкурентной борьбе. Также он подчеркнул, что страны продолжат развивать сотрудничество в этой области.

«Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что российская сторона «надеется на дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», а также положительно относится к расширению присутствия автоконцернов из КНР на российском рынке.

«Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и (обладают — прим. ред.) преимуществами в честной, конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать его дальше», — заключил президент.

Тем временем в Госдуме предложили поднять утильсбор в четыре раза. Думский комитет по промышленности и торговле направил премьеру Михаилу Мишустину предложение индексировать утилизационный сбор на колёсную технику ежегодно до 2030 года. В этом случае к концу десятилетия ставки для легковых автомобилей с мотором объёмом от 1,0 до 2,0 литров вырастут вчетверо.

Кроме того, эксперт Кирилл Милешкин напомнил, что заградительная мера приведёт к подорожанию автомобилей, но никак не поможет отечественным производителям. Помимо этого, обвинения в нечестной конкуренции могут привести к прекращению поставок комплектующих на территорию России.