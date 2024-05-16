Марка Bricklin возродится с трехколесным электрокаром
Фирма Visionary Vehicles планирует вывести на рынок электрический трицикл 3EV, который будет стоить от 29 тысяч долларов, или 2,6 миллиона рублей. Авторы проекта обещают «невероятную динамику», «премиальный опыт вождения», а также современные системы безопасности и электронику. Известно, к примеру, что в оснащение Bricklin 3EV войдет проекционный дисплей и подогрев сидений.
Американская Visionary Vehicles воскресила марку Bricklin. В 1970-х под ней выпускали купе SV-1 (от Safety Vehicle), но популярной эта модель так и не стала. Взять реванш попробует электрический трехколесник Bricklin 3EV. Он «разработан дизайнерами гоночных машин» (это Panoz Engineering и Андреас Хаас) и предложит «невероятную динамику» вкупе с «премиальным опытом вождения». Громкие слова подкрепляет очень низкая цена: 28 980 долларов (2,6 млн р.) за обычный 3EV и 38 980 (3,6 млн р.) — за проапгрейженный 3EVX.
Bricklin 3EV имеет рамную конструкцию, проработанную аэродинамику и двери гильотинного типа. Тяговая батарея установлена между лонжеронами, единственный мотор — на передней оси. Паспортный запас хода — до 440 километров. Как и предшественник, электрокар получит передовые системы безопасности, плюс современную электронику с обновлениями «по воздуху», климатическую установку и аудиосистему премиум-класса. Чтобы подстегнуть интерес к машине, создатели обещают менять её дизайн каждые 50 тысяч экземпляров.
Правда, несмотря на озвученную стоимость, нет данных о сроках начала продаж или старта предзаказов. Да и объемы реализации выглядят излишне оптимистичными. К тому же прототипы Bricklin 3EV встречали на дорогах ещё год назад, и в каком статусе находится проект сегодня, тоже пока неясно.