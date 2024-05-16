В среду в Ижевске стартовало серийное производство Lada Largus. Автомобильный эксперт Егор Васильев прокомментировал это событие.

"Наконец-то АвтоВАЗ начнет выпуск многострадальной Lada Largus. Вообще это довольно уникальный случай, когда модель внезапно исчезает из прайс-листов компании, а потом и вовсе приезжает на другую сборочную площадку. За это время у любого современного автопроизводителя могло смениться как минимум одно поколение. Впрочем, важно уже не это, а то, что Largus опять появится в продаже.

Мне кажется, что подобного автомобиля очень не хватает российскому потребителю. Ведь основным преимуществом этой вазовский модели является ее универсальность, утилитарность и простота. Фактически - это переходная ступень от легковушки к легкому коммерческому транспорту. Правда, от коммерческого транспорта, помимо грузоподъемности и вместительности, требуется еще и надежность. И как с этим последним фактором будут обстоять дела у Largus с учетом переноса производства в Ижевск - пока не очень понятно.

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В любом случае, стоит ожидать если не ажиотажного, то по крайней мере устойчивого спроса на эту машину. АвтоВАЗ сумел предложить ее по доступной цене 1,6 млн рублей", - отметил эксперт.

Напомним, что Lada Largus должен появиться у дилеров в ближайшее время.