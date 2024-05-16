Представлен еще один обновленный Volkswagen T-Cross: теперь тот, что попроще

Предназначенному для развивающихся рынков кроссоверу достались не все фишки, которые после рестайлинга появились у евроверсии.

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Относительно недорогой паркетник Volkswagen T-Cross дебютировал в 2018 году, он является по-настоящему глобальной моделью: пятидверку продают во многих странах, выпуск налажен в Испании и Бразилии, вдобавок разновидности кросса производят в Индии и Китае. Летом прошлого года евроверсия пережила рестайлинг, а теперь пришла очередь бразильского кроссовера. К слову, по итогам 2023-го в этой южноамериканской стране VW T-Cross не только вошел в ТОП-10 бестселлеров, но и возглавил список самых популярных SUV: было продано более 72 000 экземпляров (в общем рейтинге у модели 7 место).

Программа рестайлинга у «бразильца» в целом такая же, как в Старом Свете, но со своими особенностями. Если сравнивать с дореформенным паркетником, то другими стали бамперы и радиаторная решетка, отдельных противотуманок больше нет. Задние фонари по-прежнему сделаны в виде единой плашки, однако у них иная диодная начинка. Еще освежили дизайн колес, расширена палитра цветов кузова.

«Спортивный» пакет R-Line, который есть у VW T-Cross в Европе, бразильскому кроссоверу не положен. Южноамериканский паркетник также лишен опциональных скошенных светодиодных полосок ходовых огней, не предусмотрены для него и матричные фары, а также фонари с «иксами». Зато позже в Бразилии появится упрощенная комплектация Sense: это кроссовер со старыми решеткой, бамперами и задними фонарями. Обновкой для этой версии стали горизонтальные диодные ДХО, расположенные на месте бывших противотуманок.

Внутри кроссовер повторил евроверсию, за исключением нюансов. Тут новая передняя панель и более качественные материалы отделки, еще заменили мультимедиа-систему – ее планшет теперь возвышается над панелью, а не встроен в нее.

В Бразилии сейчас к заказу доступны три комплектации. В актуальной базе есть виртуальная приборка на 8 дюймов, 10-дюймовый тачскрин мультимедиа (в Европе – максимум 9,2 дюйма), обычный кондиционер, шесть подушек безопасности, задний парктроник, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения. В следующем по старшинству варианте исполнения появляются климат-контроль, цифровая приборка диагональю 10,25 дюйма, «кожаная» обивка, беспроводная зарядка для смартфона и камера заднего вида. Топовый бразильский Volkswagen T-Cross – это еще расширенный хромированный декор снаружи, датчик дождя и ассистент парковки. Среди опций – панорамный люк, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Технику реформы не затронули. Бразильцам кроссовер предложен с турботройкой 1.0 TSI и турбочетверкой 1.4 TSI, оба мотора традиционно для этой страны могут «питаться» как бензином, так и этанолом. Мощность литрового двигателя – 116 или 128 л.с. соответственно, 1.4 TSI выдает 150 л.с. (независимо от топлива). Оба мотора сочетаются с классическим шестиступенчатым автоматом, привод только передний. Отметим, в Европе другая гамма.

Цена обновленного Volkswagen T-Cross лежит в диапазоне от 142 990 до 175 990 местных реалов, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3,13 млн рублей по текущему курсу. Цену упрощенного T-Cross Sense еще не назвали. В Бразилии «живые» продажи рестайлингового паркетника стартуют в июне, затем машины локального производства начнут отгружать в другие страны Латинской Америки.