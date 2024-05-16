Мантуров не исключил возможности поставок Aurus в КНР

Есть вероятность, что российский Aurus начнут ввозить в Китай. Об этом заявил Telegram-каналу Shot первый вице-премьер Денис Мантуров.

© РИА Новости

По словам вице-премьера, в КНР могут найтись граждане, которые захотят стать обладателями данного автомобиля. Он отметил, что для запуска продаж машин в указанной стране необходимо начать с сервисной инфраструктуры.

Мантуров подчеркнул, что в настоящее время производитель сфокусирован на развитии в РФ, однако планы в дальнейшем выйти на китайский рынок есть. Как уточнил он, сейчас Китай активно отказывается от западных машин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин покинул аэропорт Пекина на новом автомобиле Aurus. Журналисты кремлевского пула агентства показали кадры, на которых глава государства садится в автомобиль после выхода из самолета в аэропорту Пекина.