РФПИ будет инвестировать в электромобиль «Атом»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) станет инвестором проекта электромобиля «Атом». Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

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По его словам, фонд будет вкладывать средства в электромобиль совместно с «Росатомом» и КамАЗом. Кроме того, РФПИ собирается привлечь к инвестициям китайских партнеров.

«Считаем, что "Атом", как электромобиль, который крайне перспективен, будет очень востребован среди российских потребителей», — сказал он.

Напомним, что о старте разработки электромобиля «Атом» было объявлено в 2021 году. В ноябре 2023 года АО «Кама», дочерняя компания КамАЗа, представила в Москве первый функциональный прототип: машина с запасом хода в 500 км может разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.

Ожидается, что серийное производство нового автомобиля начнется в 2025 году. Производственной площадкой станет автозавод «Москвич», технологическим партнером которого выступает КамАЗ.