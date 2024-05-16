FAW показала в России обновленный Bestune B70

Китайская компания FAW показала в Москве обновленный лифтбек Bestune B70. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции автобренда.

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Продажи обновленной модели в России запланированы на лето 2024 года.

В Китае автомобиль был представлен осенью 2023 года. Там он продается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний. Дебют лифтбека Bestune В70 на российском рынке состоялся в апреле 2023 года.

От прежней версии обновленный FAW Bestune B70 отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами, а также выхлопной системой с трапециевидными патрубками. В салоне — новая приборная панель и иной селектор коробки переключения передач.

До этого китайская компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный «автомат». Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет — 200 мм. U70 Pro предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до «сотни» за 8,2 секунды.