Россия предложила наладить у себя производство китайских автомобилей

Россия предложила наладить производство китайских авто на своей территории. Об этом журналистам рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

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«У них есть свое — у нас свое. По автомобилям — наше правительство предлагает переключаться с поставок готовых машин на их производство в Российской Федерации», — рассказал он.

Титов добавил, что на июль запланирована встреча с китайскими производителями для рассмотрения этого вопроса. По его словам, на мероприятие уже зарегистрировались свыше 40 компаний.

Кроме того, политик высоко оценил успехи китайской экономики. Он отметил, Россия тоже «наверстывает».

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия может начать поставлять отечественные автомобили марки Aurus в Китай. Политик пояснил, что в Поднебесной действительно могут оказаться желающие приобрести российский транспорт премиум-класса. Однако для запуска продукции нужно начать с сервисной инфраструктуры, отметил он. По его словам, сейчас производитель Aurus сконцентрирован на отечественном рынке.

Мантуров обратил внимание, что раньше в КНР российскую делегацию встречали на автомобилях иностранного производства, а сейчас — только на китайских. При этом вице-премьер отметил, что все они достойного качества, но скромнее Aurus