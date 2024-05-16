Стало известно, какие новинки FAW скоро появятся в России

Китайская компания FAW в скором времени привезет на российский рынок новые автомобили. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции автобренда.

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В частности, во второй половине текущего года FAW собирается выпустить новый кроссовер Bestune T90. В Поднебесной он дебютировал летом 2023 года, там машина продается за ¥100 тыс. (1,26 млн рублей по курсу). Автомобиль базируется на платформе А2. Он получил два бензиновых турбомотора на выбор рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность — 169 и 252 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии выбран 8-ступенчатый автомат японской марки Aisin.

В планах на 2025 год — старт продаж обновленных версий кроссоверов T99 и T77. Также компания собирается реализовывать в России электромобили, однако их названия не раскрыли.

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До этого китайская компания FAW показала в Москве обновленный лифтбек Bestune B70. Продажи обновленной модели в России запланированы на лето 2024 года. В Китае автомобиль был представлен осенью 2023 года. Там он продается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний. От прежней версии обновленный FAW Bestune B70 отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами.