КТМ везет в Россию горячую новинку – модель 990 Duke

Скоро в России появится новая модель мотоцикла в стиле нейкед – КТМ 990 Duke. Компания приурочила выпуск этого байка к 30-летию серии Duke и воплотила в нем «самые смелые ожидания поклонников бренда». Давайте попробуем понять, так ли это. Вот что заявлено в пресс-релизе:

© KTM

Обновленный двигатель LC8c (прежняя версия стоит на KTM 890 Duke R) – объем 947 куб.см, мощность 123 л.с., момент 103 Нм. Самый мощный и при этом самый компактный двигатель в классе;

Полная масса мотоцикла – всего 179 кг;

Подвеска WP APEX – дает точность и устойчивость в поворотах;

Вилка WP APEX – с пятиступенчатыми регуляторами отбоя и сжатия;

Задний аморт APEX Monotube – пять ступеней регулировки и ручной регулятор преднатяга пружины;

Варианты расцветки – строгий Black или фирменный юбилейный Electric Orange.

«Внешний вид мотоцикла отражает его хищный характер и готовность к максимальной скорости и драйву. Дневные ходовые огни расположены на профиле фары, интенсивность света регулируется автоматически в зависимости от погодных условий. KTM 990 Duke также оснащён функцией Coming Home – после отключения зажигания фара остается включенной несколько секунд», – говорят в представительстве марки.

Модель будет доступна в дилерских центрах КТМ АВТОДОМ в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре уже в начале лета – и тогда можно будет проверить все сказанное на собственной шкуре. Цены пока не уточняют.