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Все версии Lada Niva Legend подорожали

АвтоВАЗ повысил рекомендованные цены на Lada Niva Legend. Как сообщает Wroom.ru, все версии классической «Нивы» подорожали на 51 тысячу рублей.

Все версии Lada Niva Legend подорожали
© Официальный страница LADA в социальной сети "Вконтакте"

Так, внедорожник в комплектации Classic 24 с АБС, электрическими стеклоподъемниками и аудиоподготовкой обойдется в 981 тысячу рублей. Lada Niva Legend в комплектации Luxe 24 с кондиционером, обогревом передних сидений, электроподъемниками и литыми дисками обойдется в 1 млн 66 тысяч рублей. Версия Urban 24, которая имеет улучшенную отделку и противотуманные фары, теперь стоит не менее 1 млн 112 тысяч рублей.

Вариант автомобиля с увеличенным дорожным просветом Lada Niva Bronto также подорожал. Версия Luxe 24 стоит от 1 млн 404 тысяч рублей, а Prestige 24 — от 1 млн 454 тысяч рублей.

Вместе с тем в продаже пока остаются «упрощенные» внедорожники 2023 года выпуска. У них нет АБС, а двигатель соответствует стандарту Евро-2. При выборе такого варианта можно ощутимо сэкономить — цены на базовые версии начинаются от 881 тысяч рублей.

Напомним, что о подорожании предупреждал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он отмечал, что цены не повышались с ноября 2023 года, тогда как накопленная инфляция за это время составила около 7%.

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