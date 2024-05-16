Все версии Lada Niva Legend подорожали

АвтоВАЗ повысил рекомендованные цены на Lada Niva Legend. Как сообщает Wroom.ru, все версии классической «Нивы» подорожали на 51 тысячу рублей.

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Так, внедорожник в комплектации Classic 24 с АБС, электрическими стеклоподъемниками и аудиоподготовкой обойдется в 981 тысячу рублей. Lada Niva Legend в комплектации Luxe 24 с кондиционером, обогревом передних сидений, электроподъемниками и литыми дисками обойдется в 1 млн 66 тысяч рублей. Версия Urban 24, которая имеет улучшенную отделку и противотуманные фары, теперь стоит не менее 1 млн 112 тысяч рублей.

Вариант автомобиля с увеличенным дорожным просветом Lada Niva Bronto также подорожал. Версия Luxe 24 стоит от 1 млн 404 тысяч рублей, а Prestige 24 — от 1 млн 454 тысяч рублей.

Вместе с тем в продаже пока остаются «упрощенные» внедорожники 2023 года выпуска. У них нет АБС, а двигатель соответствует стандарту Евро-2. При выборе такого варианта можно ощутимо сэкономить — цены на базовые версии начинаются от 881 тысяч рублей.

Напомним, что о подорожании предупреждал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Он отмечал, что цены не повышались с ноября 2023 года, тогда как накопленная инфляция за это время составила около 7%.