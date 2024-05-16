Представлен спорткар Morgan Midsummer с дизайном в стиле 1930-х годов

Новинка называется Midsummer и будет выпущена небольшой партией из полусотни экземпляров. В основе двухдверки лежит модель Plus Six, но у неё оригинальный дизайн и уникальный деревянный пояс вокруг кокпита. В движение Midsummer приводит рядная «шестерка» BMW B58 мощностью 340 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат ZF.

Анонсированный в прошлом году совместный проект Morgan Motor и Pininfarina обрел ясные очертания. Им оказалась баркетта Midsummer, названная в честь дня летнего солнцестояния и одноименного холма на границе графств Вустершир и Херефордшир в Англии, с которого можно увидеть историческую фабрику «Моргана» на Пикерсли-роуд в Малверн-Линк.

Внешне баркетта напоминает машины 30—40-х годов прошлого столетия. Она будет выпущена в количестве 50 экземпляров, каждый из которых обойдется владельцу в сумму около 200 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 23 миллионам рублей.

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

Лимитированный спорткар основан на обычном Plus Six, а значит, использует алюминиевое шасси с деревянным каркасом, для которого потребовалось 400 отдельных планок тика. Изготовление внешних панелей заняло 250 часов, и по правде говоря, выглядит Midsummer фантастически.

В глаза бросаются кованые винтажные колеса, решетка радиатора с дополнительными прорезями для улучшения тока воздуха и вентиляционные отверстия у верхней кромки капота в форме клавиш рояля. Однако самое интересное в баркетте — это опоясывающая кокпит деревянная структура.

© Morgan Motor

© Morgan Motor

© Morgan Motor

В салоне — новые аналоговые приборы, руль другой формы и аудиосистема Sennheiser. По словам Morgan, весит Midsummer в пределах тонны, так что от него стоит ждать отличной динамики и управляемости. Благо для активной езды есть регулируемые амортизаторы Nitron.

Двигатель штатный, от Plus Six. Это рядная «шестерка» BMW B58 мощностью 340 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, сопряженная с восьмидиапазонным автоматом ZF. Разгон до ста у Midsummer занимает около четырех секунд. Максималка превышает 260 километров в час.