Депутаты запросили четкий список запрещенных для водителей веществ

Госдума запросила у Минздрава четкий перечень веществ, которые нельзя употреблять водителям. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

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«Сейчас мы ждем решения коллег из Минздрава и МВД, нам важно понимать все этапы развития этого законопроекта», — заявил он.

Речь идет о законопроекте, который внесли в ГД в 2023 году. Он предлагает ввести административную ответственность для автомобилистов, в организме которых нашли следы веществ, ухудшающие внимание и реакцию. При этом они могут не относиться к наркотическим, психотропным средствам или этанолу.

Башанкаев отметил, что в рамках инициативы также следует проработать вопрос, связанный с допустимым уровнем запрещенных веществ в организме, а также справедливой оценкой состояния водителя в результате их потребления.

13 мая в социальных сетях был опубликован список из более 200 лекарственных препаратов, который Минздрав составил в ответ на запрос из Госдумы. В документе указывалось, что после применения этих таблеток водителям запрещено садиться за руль. Туда, в частности, вошли популярные такие популярные лекарства, как Нурофен, Фервекс, Антигриппин, Терафлю, Кетанов, Супрастин и Спазмалгон.

В Минздраве подчеркнули, что представленный список не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. В действующем российском законодательстве не содержится положений, которыми устанавливается соответствующий перечень.

Впоследствии министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что список якобы запрещенных препаратов для водителей является предупредительным.