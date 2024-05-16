BMW обещает революцию в зарядке: 300 км за 10 минут

BMW представила амбициозные планы по внедрению сверхскоростной зарядки для своих будущих электромобилей из серии Neue Klasse. Они смогут заряжаться так быстро, что всего за 10 минут аккумулятор будет обеспечивать до 300 км пробега, сообщает SPEEDME.RU.

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Это заявление последовало за новостями от Polestar о разработке прототипа с похожими возможностями зарядки. Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, подчеркнул, что новая технология зарядки позволит автомобилям заряжаться на 30% быстрее и проезжать на 30% дальше по сравнению с текущими моделями компании.

Инновационные аккумуляторы с цилиндрическими ячейками, которые планируется использовать в моделях Neue Klasse, разрабатываются в партнерстве с китайской компанией CATL. Эти технологии не только повысят производительность автомобилей, но и сократят их стоимость примерно на 30%.

Первая модель из серии Neue Klasse, электрический автомобиль, ожидается на рынке к концу 2025 года. Это будет производственная версия концепта BMW Vision Neue Klasse X, представленного недавно. В 2026 году последует седан, разработанный на основе концепта Vision Neue Klasse, дебютировавшего в 2023 году.