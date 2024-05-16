Aston Martin готовит конкурента Land Rover Defender

У Aston Martin может появиться экстремальный внедорожник.

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Модель, имеющая внутреннее название Project Rambo, будет построена на шасси DBX и получит мерседесовский двигатель. Планируемый тираж — 2500 экземпляров. Запуск в серию пока не подтвержден, потому что не готово экономическое обоснование. Впрочем, на волне популярности брутальных вездеходов даже дорогой и роскошный Aston Martin может неплохо продаваться.

В Aston Martin задумались о выпуске внедорожника для конкуренции с Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Проект, имеющий внутреннее название Rambo, пока не получил зеленый свет. Хотя уже есть информация, что экстремальный вездеход «Астона» окажется близким родственником DBX и будет выпущен тиражом 2500 экземпляров. Об этом пишет Autocar со ссылкой на собственные источники

Что интересно, новому Aston Martin обещан двигатель, как у Mercedes-AMG G 63. Четырехлитровый V8 с двумя турбокомпрессорами на немецком внедорожнике развивает 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Но у «Астона» отдача, скорее всего, будет выше, постольку тот же мотор M177 на обычном DBX707 выдает 707 сил и 900 Нм.

Не исключено, что для Project Rambo припасено и кое-что поинтереснее. Например, британцы могут взять гибридную силовую установку от Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, совмещающую битурбодвигатель V8 4.0, автомат AMG Speedshift MCT-9G и электромотор на задней оси. На лифтбеке комбинированная отдача достигает 843 лошадиных сил и 1470 Нм крутящего момента. А разгон до «сотни» он тратит всего 2,9 секунды.