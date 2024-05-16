BMW обшила кузов кроссовера XM фиолетовым бархатом

Компания BMW показала гибридный кроссовер XM с кузовом из фиолетового бархата.

© © BMW

Эксклюзивную модификацию под названием Mystique Allure, которую разработали совместно с американской супермоделью Наоми Кэмпбелл, представили в рамках Каннского кинофестиваля. Фотографии уникального кроссовера опубликовал в своей социальной сети главный дизайнер баварской марки Домагой Дукеч.

Инженеры BMW выбрали бархатный оттенок Mystique Allure, поскольку фиолетовый – любимый цвет Наоми Кэмпбелл. Из мягкого материала специалисты выполнили большую часть экстерьера кроссовера, а также практически весь интерьер, включая сиденья, потолок и дверные карты. Кроме того, кузов и салон гибридной модели украсили множеством блесток.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Баварский бренд не впервые демонстрирует автомобиль, выполненный из мягкой ткани. Еще в 2008 году инженеры представляли концептуальный спорткар Gina Light Visionary, каркас которого покрывал прочный тканевый материал. Благодаря гидравлике машина могла менять форму боковых рейлингов, спойлера и бамперов.

В конце марта BMW показала концепт электрокроссовера Vision Neue Klasse X. Новая модель должна пойти в серию в следующем году.