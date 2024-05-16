В ГД предложили ввести предупреждающий дорожный знак "Выгул животных"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных" необходимо ввести в России и устанавливать его в том числе на участках дорог рядом с площадками для выгула. Такое предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Антону Шалаеву (документ есть в распоряжении ТАСС).

"В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных". Такой предупреждающий знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных", - указал парламентарий в письме.

Даванков пояснил, что к нему поступают жалобы из разных регионов страны в связи с отсутствием возможности каким-либо образом ограничить скорость передвижения автомобилей по участкам дорог рядом с местами выгула домашних животных.

"Граждане опасаются, что их питомцы могут резко выскочить на дорогу, а водители не будут предупреждены о такой опасности на соответствующем участке дороги. В настоящее время в России отсутствует дорожный знак, предупреждающий водителей о приближении к участку дороги, рядом с которым граждане выгуливают домашних животных, например, около площадок для выгула собак. В то же время часто происходят ДТП с участием собак из-за их концентрации рядом с участками дорог, расположенными недалеко от специально оборудованных мест для выгула домашних животных", - добавил парламентарий.