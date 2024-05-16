В России из ГАЗа сделали автодом за 13 миллионов рублей

В России представили дом на колесах стоимостью 13 миллионов рублей.

© © Комплексные Транспортные Технолог

Его построили на платформе ГАЗ «Садко Next». Автодом разработала компания «Комплексные транспортные технологии». Благодаря автономным системам водоснабжения, вентиляции, отопления и кондиционирования машину можно эксплуатировать круглый год. При этом работа всех систем обеспечивается от дизельного двигателя или от внешнего генератора, доступного в любой комплектации.

В жилом модуле автодома расположены двухъярусные кровати, раскладной стол, санузел с биотуалетом и душем, а также кухонная зона с мойкой, встроенной варочной панелью, холодильником и вытяжкой. Кроме того, для комфорта пассажиров предусмотрен откидной монитор и wi-fi роутер.

© Комплексные Транспортные Технологии

© Комплексные Транспортные Технологии

© Комплексные Транспортные Технологии

© Комплексные Транспортные Технологии

© Комплексные Транспортные Технологии

Покупатели дома на колесах смогут выбрать индивидуальную комплектацию. В частности, в жилом отсеке можно организовать дополнительные системы хранения, багажник на крыше, комплект спутникового интернета и даже автономный отопитель с дровяной печью и выводом дымохода через крышу.

В движение полноприводный кемпер приводит 4,4-литровый дизельный мотор ЯМЗ, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. Приобрести автодом можно за 13 миллионов рублей.

В начале мая Volkswagen показал новый дом на колесах, построенный на базе T7 Multivan. Одной из отличительных особенностей машины стала подъемная крыша с палаткой.