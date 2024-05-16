Great Wall привезет в Россию еще одну новинку от бренда Wey в 2024 году

Компания Great Wall собирается привезти в Россию гибридный минивэн Wey 80. Об этом сообщает издание "Китайские автомобили" со ссылкой на источник.

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В продажу поступят две версии модели: стандартная семиместная и удлиненная шестиместная. Габариты первого варианта составляют 5045 х 1960 х 1900 мм, размер колесной базы при этом - 3085 мм. Во втором случае размеры автомобиля следующие - 5405 х 1960 х 1890 мм с расстоянием в 3275 мм между осями.

В стандартной версии Wey 80 оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым наддувным двигателем на 156 л.с. и двумя электромоторами. Топовый вариант получил ту же установку, но с бензиновым двигателем на 170 л.с.

Продажи новинки в России ожидаются в ноябре.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание. Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с.

Недавно на российском рынке появились первые футуристические минивэны Lixiang Mega. Внутри новинки — два электромотора на 543 л.с. Сам автомобиль весит 2,7 тонны и может разгоняться до "сотни" за 5,5 секунды.