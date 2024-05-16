Перечислены марки, поднявшие цены на свои автомобили

Первым цены поднял Ульяновский автозавод. Его внедорожники «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а также автомобили классического семейства СГР (то есть «буханки») подорожали на 35-60 тысяч рублей. Не избежали смены ценников и коммерческие грузовики серии «Профи».

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АвтоВАЗ заранее объявил, что сразу после майских праздников опубликует новые прайс-листы, выяснило издание «Автоновости дня». И действительно: Lada Granta (кроме базовых комплектаций), а также внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Trave отдалились от покупателей на суммы от 51 до 71 тысячи рублей.

У кроссоверов марки Jetour 2023 года выпуска — Dashing, X70 Plus и X90 Plus — прямая выгода уменьшилась на 50 тысяч. На бензиновую версию внедорожника Tank 500 Adventure скидки тоже стали скромнее: вместо прежних 950 тысяч сэкономить при покупке прошлогодней машины теперь получится только 250.

Кстати, эксперты рассказали, во сколько обходится обслуживание Tank 500. Как подсчитало Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), расходы на китайский премиальный внедорожник составляют сумму, равную стоимости новой «Лады».