Названы очень дорогие, но не очень быстрые автомобили

Сейчас на мировом рынке представлено множество спорткаров, которые не переходят границу суперкаров по характеристикам и стилю, но стоят при этом, как чистокровные суперкары. Пока границы между спорткарами и суперкарами становятся всё более размытыми, есть одна черта, которая, кажется, всё ещё разделяет их: максимальная скорость в 320 км/ч.

© Jaguar

Jaguar F-Type R75 P575

Поскольку Jaguar движется к цели стать полностью электрическим брендом к 2025 году, модель F-Type, к сожалению, снимается с производства. Однако марка стильно прощается с квинтэссенцией британского спорта. В последний модельный год марка представила два специальных издания F-Type: 75 и R75, оба с индивидуальным памятным шильдиком. Модель R75 P575 — самая мощная в линейке: 5,0-литровый V8 с наддувом выдаёт 567 л.с. При базовой цене в 115 тыс. долларов без учёта опций это дорогой способ не дотянуть до 320 км/ч. Максимальная скорость — 285 км/ч.

© Chevrolet

Chevrolet Corvette E-Ray Convertible 3LZ

Первый в истории Corvette с гибридной силовой установкой и первый с полным приводом сочетает 6,2-литровый V8 с электромотором. Суммарная отдача — 655 л.с. по данным GM, хотя истинная цифра может быть ещё выше. Короткие расстояния длиной в 3−6 км E-Ray может преодолевать исключительно на электротяге.

E-Ray доступен в трёх комплектациях (1LZ, 2LZ и 3LZ), которые повторяют стандартные комплектации Corvette — 1LT, 2LT и 3LT. Топовая версия оснащается стереосистемой с 14 динамиками, беспроводной зарядкой для телефона, системами мониторинга слепых зон. Но причина, по которой он попал в этот список, заключается в том, что он может разгоняться до 294 км/ч, а его цена начинается от 104 900 долларов.

© Nissan

Несмотря на то, что GT-R 2024 года — это всего лишь обновление автомобиля поколения R35, которое появилось ещё в 2009 году, автомобиль по-прежнему держится более чем достойно. В этом году в модельный ряд вернулась средняя комплектация T, которая расположилась между версиями Premium и Nismo. Двигатель V6 объёмом 3,8 л с двойным турбонаддувом работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Мощность двух младших комплектаций составляет 565 л.с., и обе они не способны разогнаться до 320 км/ч.

Однако есть GT-R в версии Nismo перешагнул этот важный скоростной рубеж. Nissan не публиковал данные о максимальной скорости уже несколько лет, но без существенных механических изменений автомобиль по-прежнему должен достигать 320 км/ч.

© Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 63 Coupe

К 2024 модельному году Mercedes-AMG GT Coupe получил новый дизайн, удлинённую колёсную базу, более просторный салон и новые уровни отделки. Впервые в стандартную комплектацию вошёл полный привод, а также заднее рулевое управление и электронноуправляемый дифференциал ограниченного скольжения. GT Coupe получил 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 469 л.с. (в комплектации GT 55) и 577 л.с. (в комплектации GT 63). Но даже в комплектации GT 63 максимальная скорость составляет 315 км/ч. Однако автомобиль стоит 175 900 долларов без учёта опций.

© Porsche

Porsche 718 Spyder RS

В этом нет ничего удивительного, поскольку автомобили Porsche из часто обменивают максимальную скорость на управляемость. Однако это не то, чего ожидают покупатели, отдавшие 160 700 долларов за автомобиль. Среднемоторный спорткар оснащается атмосферной 4,0-литровой шестёркой, которая развивает 493 л.с. Максимальная скорость составляет 307 км/ч. Отчасти роль играет отсутствие крыши, из-за чего законы аэродинамики нарушаются.

© Maserati

Maserati GranTurismo Trofeo

Maserati GranTurismo, вернувшийся после четырёхлетнего перерыва, включает в себя элементы классического дизайна Maserati наряду с более современными стилистическими решениями. Силовой агрегат представляет из себя модернизированную версию твин-турбо двигателя V6 Nettuno, который устанавливался на MC20.

В базовой комплектации Modena двигатель развивает 483 л.с., а в комплектации Trofeo, ориентированной на высокие характеристики, мощность составляет 542 л.с. Именно в этой версии можно разогнаться почти до 320 км/ч. Правда, заплатить за это придётся 205 тыс. долларов. За эти деньги положен полный привод, много комфорта и итальянский стиль.