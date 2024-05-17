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Выпуск российского автомобиля "Атом" начнется в 2025 году

Серийный выпуск российских электромобилей «Атом» планируется начать в третьем квартале следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании «Кама», разрабатывающей машину, Игоря Поваразднюка.

Выпуск российского автомобиля "Атом" начнется в 2025 году
© Газета.ру
«Это будет 2025 год, как мы и заявляли, третий квартал 2025 года», — пояснил он, отвечая на вопрос о запуске серийного производства автомобиля «Атом».

Производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

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