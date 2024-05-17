Электромобили Honda с технологиями Формулы 1: будущее уже близко

<p>Путь <strong>Honda </strong>в мир электромобилей начался с трудностей, но будущее выглядит многообещающе. На недавней конференции японский автопроизводитель представил свою стратегию, пообещав выпустить семь моделей <strong>электромобилей </strong>к концу десятилетия. Эти новые автомобили войдут в линейку <strong>0 Series</strong> и будут представлены в различных размерах — от малых до больших, сообщает<a href="https://speedme.ru/posts/id-66174-honda-budet-ispolzovat-tehnologii-formuly-1-chtoby-izbavitsja-ot-zhira-v-svoih" target="_blank" rel="noopener"> SPEEDME.RU.</a></p><p>Особенно интересен тот факт, что Honda намерена использовать свой опыт в <strong>Формуле 1</strong> для создания более легких электромобилей следующего поколения. Цель — уменьшить вес на<strong> 100 кг </strong>по сравнению с текущими моделями, что станет значительным улучшением, несмотря на увеличение веса из-за массивных батарей.</p><p>Для достижения этой цели будут использоваться<strong> облегченные кузова и новые электромоторы,</strong> разработанные с применением технологий Формулы 1. Инженеры планируют устанавливать моторы и батареи низко в центре автомобиля, что снизит центр тяжести и улучшит управляемость. Honda также обещает обеспечить «мировой класс эффективности потребления электроэнергии» благодаря снижению веса. Все модели 0 Series будут иметь запас хода<strong> более 500 км</strong> по циклу EPA.</p><p>Honda заявляет, что новые электромобили будут обеспечивать <strong>«спортивное вождение,</strong> которое приносит удовольствие от управления». Помимо этих заявлений, компания уже пообещала выпустить электрический спортивный автомобиль.</p><p>Первые автомобили 0 Series запланированы к выпуску во второй половине десятилетия. Северная Америка получит их первой в <strong>2026 году</strong>, затем Honda представит электромобили на других мировых рынках. В 2026 году будут запущены седан (концепт 0 Series Saloon), среднеразмерный кроссовер и базовый SUV. В<strong> 2027 году</strong> выйдет более крупный трехрядный внедорожник, а затем последуют компактный SUV в <strong>2028 году,</strong> меньший SUV в<strong> 2029 году</strong> и компактный седан в <strong>2030 году.</strong></p>