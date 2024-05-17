Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

Стоимость российского электромобиля «Атом» будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Об этом заявил РИА Новости гендиректор компании-разработчика машины «Кама» Игорь Поваразднюк.

О старте разработки электромобиля «Атом» было объявлено в 2021 году. В ноябре 2023 года АО «Кама», дочерняя компания КамАЗа, представила в Москве первый функциональный прототип: машина с запасом хода в 500 км может разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.

По словам Игоря Поваразднюка, точная цена на автомобиль пока не озвучивается, так как она будет зависеть от конъюнктуры рынка.

«Но диапазон цены - от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», - пояснил он в кулуарах форума «Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024».

При этом оформившие предзаказ на машину клиенты смогут быстрее получить «Атом» после запуска серийного производства.

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Ранее на территории автозавода КамАЗ во время визита делегации во главе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой состоялась демонстрация тестового прототипа «Атома». Однако внешность машины на появившихся фото сильно напоминала китайский электромобиль Geometry E. В КамАЗе пояснили, что на мероприятии был продемонстрирован функциональный прототип на базе платформы собственной разработки «Атома» с «донорским» кузовом. Ожидается, что серийное производство автомобиля начнется в 2025 году.