В России хотят собирать 2 млн автомобилей в год

В ходе рабочей встречи представителей ФГУП «НАМИ» с замминистра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко обсуждалась стратегия развития российского автомобилестроения до 2035 года, а также обеспечение технологического суверенитета.

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«Мы пригласили сегодня представителей Научного автомоторного института, чтобы вместе обсудить перспективы развития российского автопрома и наметить возможные совместные проекты локализации», — отметил Коробченко.

По планам, новая стратегия развития будет включать в себя ряд амбициозных проектов по «созданию и производству высоколокализованной и конкурентоспособной отечественной продукции».

В перечне основных задач значатся увеличение доли НИОКР у российских предприятий, создание производств компонентов для автомобилей, в том числе с электрическими силовыми установками, развитие технологий, в том числе водородных транспортных средств, а также привлечение новых кадров в отрасль.

В итоге предполагается, что к 2035 году на территории страны будут ежегодно собирать до 2 млн автомобилей, а доля электрокаров и гибридов на рынке увеличится до 35%.

Одновременно отмечается, что планируется ввести ряд мер для стимулирования спроса на все эти машины. Однако на данный момент не уточняется, о чём именно идёт речь.

Ранее в ходе визита в КНР чиновники из России выступили с предложением расширить производство китайских автомобилей на своей территории. По словам председателя Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Бориса Титова, соответствующий вопрос будет обсуждаться в июне.