В России начались продажи новой модели Toyota по неадекватной цене

Как выяснила "Российская газета", в России появился в продаже субкомпактный кроссовер Toyota C-HR второго поколения с гибридной силовой установкой.

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Продавец отмечает, что кроссовер - второй в России, и собран в Японии. Также он уверяет, что все необходимые платежи при ввозе авто были сделаны.

Toyota C-HR второй генерации дебютировала в июне 2023 года. Автомобиль усилил свою сильную сторону - дизайн, из-за которого более половины покупателей делали выбор в пользу модели. Платформа осталась прежней - GA-C, колесная база не изменилась - 2640 мм, а вот в длину C-HR убавил 25 мм - до 4360 мм.

Судя по указанной мощности, C-HR представлен в базовой версии с атмосферником 1.8 (98 л.с., 142 Нм) и тяговым электромотором (94 л.с., 185 Нм) с пиковой отдачей 140 л.с.

Цена поражает - 5 600 000 рублей. Правда, продавец уточняет, что согласен поторговаться, и предупреждает, что после того, как авто будет выставлено в салоне, стоимость станет еще выше.

За 5,6 млн рублей в России можно купить новый Tank 500 - рамный внедорожник с V6 и полным приводом. Да, авто будет 2023 года выпуска, но и предлагаемая Toyota C-HR собрана в прошлом году. Если не нужен рамник, то есть Geely Monjaro с двухлитровым турбо, 4WD и классическим гидроавтоматом за 4 245 000 рублей, то есть еще и на пару Lada Granta останется.