За 4000 рублей на АвтоВАЗ можно попасть туристом

В ходе трёхчасовой экскурсии гости посещают множество объектов. Забронировать место можно на специальном сайте, где также указаны правила посещения. Но стоит помнить, что группы — совсем небольшие: от 10 до 15 человек. Стоимость, как выяснила редакция Quto, составляет 4000 рублей.

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В компании разработали единую программу посещения автозавода, в рамках которой туристы смогут посетить музей предприятия, а затем изучить главные «точки притяжения» — прессовое производство, линию сварки «Вест», а также линии сварки и сборки «Грант».

Изюминкой должно стать тестирование покинувших конвейер автомобилей, чтобы гости подтвердили их высокое качество. Программа завершается посещением балкона на 24-м этаже заводоуправления. Кроме того, в ресторане «изоленты» (как называют здание), гостям предложат бизнес-ланч.

Заводские конвейеры, автомобильные музеи и просто интересные локации для фанатов отечественного автопрома. Редакция Quto выяснила, какие российские автозаводы, помимо тольяттинского автогиганта, тоже готовы принять гостей.