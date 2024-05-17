Россия и Китай создадут предприятие по выпуску автомобилей на водороде

Россия и Китай могут создать совместное производство по выпуску автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольгу Насиковскую.

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«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств, а также возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств. Это поможет активизировать рынок водородного транспорта в России и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры», — сказала Насиковская.

О том, когда в России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с Китаем, не сообщается.

До этого сообщалось, что цены на российский электромобиль «Атом» будут начинаться от 2,5 млн рублей. Выпуск машин начнется в III квартале 2025 года на заводе «Москвич». По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.