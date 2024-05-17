В Россию привезли дешевый семейный Suzuki с надежным двигателем

В Россию продолжают поставлять новые семиместные компактвэны Suzuki Ertiga, которые еще не знакомы россиянам, но популярны в странах Юго-Восточной Азии. Их ввозом занимаются все участники рынка: и дилеры, и «частники», и «профессиональные продавцы», а цены становятся только ниже и теперь стартуют от 2 515 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Во столько уже привезенный и растаможенный автомобиль с готовым электронным ПТС оценил «частник» из Уфы. Он продает экземпляр 2023 года выпуска, в комплектации которого есть однозонный климат-контроль, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, камера заднего вида с парктроником, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и подрулевые «лепестки» переключения передач.

Еще пара новых Ertiga есть в наличии у официального дилера Suzuki в Москве, где их оценили в 2 599 000 рублей. Ровно на тысячу рублей дороже аналогичные компактвэны продают в Липецке и Тамбове, а от 2 650 000 рублей за такой авто придется отдать в Воронеже, Владимире, Нижнем Новгороде и Перми.

Технически все компактвэны идентичны. Они оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым «атмосферником» с цепным приводом ГРМ, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод — передний, но дорожный просвет, равный 185 мм, делает «Эртигу» универсальным автомобилем, который отлично подойдет не только для города, но и, например, для поездок на дачу.