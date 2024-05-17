США ввели санкции на китайские электромобили, так как они стали лучше. Это является примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Глава России констатировал, что в современном мире возникают ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой.

«Ну, вот как недавно, взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет», - пояснил Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета.

В настоящее время президент России находится с официальным визитом в Китае. Накануне Владимир Путин провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в узком и расширенном составах, а после лидерами двух стран было подписано совместное заявление. Вечером того же дня Владимир Путин прибыл в город Харбин.

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Ранее Китай с визитом посетил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. В ходе него он призвал Пекин к «честной экономической конкуренции», а также выразил озабоченность поддержкой Пекином Москвы. При этом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена уже на этой неделе объявить о введении новых пошлин на импорт из Китая. Новые тарифы, вероятно, затронут и китайские электромобили.