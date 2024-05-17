Honda удваивает инвестиции в электрификацию до $65 млрд к 2030 году

Honda Motor объявила о планах удвоить свои инвестиции в электрификацию и разработку программного обеспечения до $65 миллиардов к 2030 году. Генеральный директор компании Тосихиро Мибе сообщил, что Honda потратит 10 триллионов иен ($64,88 млрд) на эти цели, что вдвое больше ранее обещанной суммы, сообщает 32cars.ru.

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Honda, начавшая производство электромобилей позже конкурентов, сначала сосредоточилась на обеспечении надежных и доступных батарей, а также на повышении их производительности. Лишь после этого компания смогла переключить внимание на автомобили с продвинутым программным обеспечением

В прошлом месяце Honda объявила о планах инвестировать $11 миллиардов в новые заводы по производству электромобилей и батарей в Онтарио, Канада. Эти инвестиции демонстрируют решимость Honda занять лидирующие позиции на рынке электромобилей и предложить конкурентоспособные и инновационные решения в области транспорта.