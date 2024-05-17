Mercedes-Benz возвращается к классическому неймингу автомобилей

Mercedes-Benz объявил о возвращении к традиционным наименованиям для своих будущих электромобилей. Восьмимодельный ряд электромобилей, начиная от EQA и заканчивая EQS, будет постепенно отказываться от маркировки EQ, которая была введена для обозначения первого поколения полностью электрических моделей, сообщает SPEEDME.RU.

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Новый подход уже виден на примере электрического G-Class, который получил наименование «G580 с технологией EQ», а не Mercedes EQG, как предполагалось ранее. Тоби Мантеле, менеджер по продукту Mercedes, подчеркнул, что EQ символизировал техническое лидерство, но будущие электрические модели Mercedes-Benz будут использовать традиционные обозначения.

По мере того как электромобили становятся нормой, компания стремится сохранить непрерывность с бензиновыми и дизельными моделями, возвращаясь к известным обозначениям, таким как E-Class. Mercedes-Benz также не планирует полный переход к электромобилям в обозримом будущем, обещая продолжить разработку подключаемых гибридов и обеспечивать каждый новый бензиновый и дизельный автомобиль минимум 48-вольтовой гибридной системой. Это подчеркивает стремление бренда к балансу между инновациями и традициями в своем модельном ряду.