Great Wall представил свой первый мотоцикл с 8-цилиндровым "оппозитником"

Анонс новинки состоялся еще в конце апреля во время Пекинского автосалона, когда Great Wall гордо заявила о грядущей уникальной премьере, показав оппозитную восьмерку. И вот китайский конкурент Honda Goldwing рассекречен.

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Модель Soud/Soul позиционируется как единственная в мире с 8-цилиндровым оппозитным двигателем. Да, с восьмеркой есть другие модели. Достаточно вспомнить американский Boss Hoss с двигателем от Chevrolet Corvette, но там V-образная компоновка. Горизонтально-оппозитный двигатель позволяет при большом рабочем объеме сохранить условную компактность, что в случае с двухколесным транспортным средством действительно важно.

Во-вторых, у такого типа двигателей центр тяжести ниже, чем у тех же V8, что положительно сказывается на управляемости особенно на невысоких скоростях. Третье преимущество - такой двигатель благодаря расположению не будет обжигать ноги.

Но и минусы тоже есть. Как минимум, широченный фюзеляж. Также пока не удалось окончательно решить проблему эксцентрикового износа цилиндра из-за его расположения, хотя в последние годы благодаря развитию смазочных составов она стала менее очевидной.

Размеры мотоцикла следующие: 2660 х 950 х 1540 мм, колесная база - 1810 мм. Объем багажного ящика - 64 литра, два боковых бокса вмещают 27 литров.

Передняя подвеска первого мотоцикла Great Wall создана по образу и подобию Honda Goldwing - на двойных поперечных рычагах. Коробка передач - 8-ступенчатая, с двойным сцеплением и с дополнительной задней передачей. По сути, это автомобильная коробка. Также из мира автомобилей инженеры решили позаимствовать кардан, обычно у мототехники привод представлен цепью.

Новинка получила передние и задние тормозные механизмы с четырехпоршневыми суппортами Brembo, амортизаторы с электронной регулировкой, электрическое подъемное лобовое стекло, функции подогрева руля и сиденья, круиз-контроль, цифровую приборную панель 12,3 дюйма.

В Китае новый Great Wall Soud/Soul будет конкурировать с двумя топ-моделями: Dongfeng 1250TR-G и Benelli 1200GT стоимостью около 100 тысяч юаней. Но они оснащены менее мощными двигателями V-образной конструкции и объемом 1250 куб. см. Это означает, что за свое детище Great Wall назначат более высокий прайс - около 150 тысяч юаней. Сроки начала продаж не раскрываются.

В России также есть современные мотоциклы - электрический Aurus Merlon.