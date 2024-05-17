Jaguar отправляет F-Pace в отставку: выпущена «прощальная» спецсерия

Специальная серия F-Pace 90 Anniversary Edition приурочена не только к завершению производства кроссовера в 2024 году, но и к приближающемуся 90-летию Jaguar. Новое исполнение доступно для всех комплектаций модели за исключением SVR и P400 Sport. Последний «заряженный» вариант тоже анонсировал — это F-Pace SVR 575 Edition, который в самой компании называют самым мощным F-Pace в истории.

© Motor.ru

F-Pace 90 Anniversary Edition отличается от прочих комплектаций модели «юбилейными» шильдиками, пакетом внешней отделки R-Dynamic и расширенным списком оснащения, в который входят отделка салона деревом, камеры кругового обзора и спортивные сиденья с контрастной строчкой.

© Jaguar

© Jaguar

© Jaguar

Цены уже объявлены: в Великобритании кроссовер из «прощальной» серии стоит 46 805 фунтов стерлингов (5,38 миллиона рублей), в Германии — 65 800 евро (6,48 миллиона рублей), в Италии — 68 200 евро (6,72 миллиона рублей), в Испании — 75 222 евро (7,4 миллиона рублей), а во Франции — 84 800 евро (8,35 миллиона рублей).

«Заряженный» F-Pace SVR 575 Edition в свою очередь получит форсированный до 575 лошадиных сил мотор (прибавка составила 25 сил), однако на динамике это не сказалось. Узнать особую версию можно по слегка модернизированному переднему бамперу и 22-дюймовым дискам.

Ранее стало известно, что помимо F-Pace конвейер в ближайшее время покинут седаны XE и XF, а также купе и кабриолет F-Type.