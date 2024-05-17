Эксперты рассказали, как обезопасить себя от мошенников при покупке авто

В Москве вынесен приговор мошенникам, которые обманывали покупателей авто, продавая им машины по завышенным ценам. Как сообщает газета «Известия», жертвами преступников стали несколько десятков человек, а ущерб от их действий превысил 7 млн рублей. Эксперты считают, что сложившаяся на рынке ситуация способствует повторению подобных инцидентов, а обезопасить себя можно внимательным изучением договора.

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В общей сложности в организованной преступной группе были 15 человек. Аферисты получили от 3 до 6 лет лишения свободы условно с различными испытательными сроками. Как установил суд, злоумышленники создали сайт автосалона, на котором размещали объявления о продаже авто с указанием заведомо заниженной стоимости. Когда клиенты приезжали, им предлагали имеющиеся в наличии автомобили, а в случае отсутствия выбранного на сайте варианта менеджеры обманывали клиентов, уверяя, что машину везут со склада.

При осмотре авто менеджеры умышленно занижали его стоимость, а после уговаривали людей оформить машину в кредит на «максимально выгодных условиях». Вместе с тем клиентов всячески торопили, не давая ознакомиться с условиями договора. В результате финальная стоимость автомобиля оказывалась значительно выше, о чем клиенту сообщали уже в кассе. При попытке расторгнуть договор аферисты пугали неустойкой, которую якобы должен выплатить покупатель.

Опрошенные изданием эксперты подчеркнули, что сложившаяся на рынке ситуация в некоторой мере способствует распространению подобных схем. В частности, наряду с официальными дилерскими центрами появилось много неофициальных продавцов, которые привозят автомобили по параллельному импорту. Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр отметил, что большинство из них — добросовестные компании. Несмотря на это, риск нарваться на мошенников достаточно велик.

«Главная задача мошенников — любым способом заманить потенциального покупателя в автосалон. Именно поэтому в интернете появляются объявления с очень привлекательными ценами на машины. Нередко они сопровождаются фразами вроде "Осталось 10 машин по старой цене", "Ликвидация склада" и так далее. К подобной "заманухе" следует относиться с опаской», — сказал он.

Насторожить должна и слишком низкая цена. После введения новых правил сертификации машин и усиления контроля за правилами их таможенного оформления разница в стоимости «официальных» и «неофициальных» машин ощутимо сократилась. В некоторых случаях она составляет всего несколько сотен тысяч рублей, подчеркнул вице-президент НАС.

«Мошенники делают расчет на то, что, увидев желаемый автомобиль, будущая жертва потеряет бдительность и будет стараться как можно быстрее оформить сделку. Однако машина — это не товар первой необходимости и тем более не объект для инвестиций. К покупке автомобиля надо подходить максимально взвешенно», — сказал Хайцеэр.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что активно обсуждаемое подорожание машин из-за грядущего повышения утилизационного сбора вынуждает людей совершать подобные импульсивные покупки. Обезопасить себя от потери денег можно внимательным изучением договора купли-продажи. Особенно это необходимо в случае приобретения авто по предоплате.

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Если после заключения договора выяснится, что авто внезапно подорожало или его комплектация изменилась, то покупатель имеет право потребовать расторжения договора без каких-либо санкций. Радько подчеркнул, что закон в таком случае полностью находится на стороне покупателя.