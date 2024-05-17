В России появится новый дорожный знак

На российских дорогах может появиться новый знак «Выгул животных». С таким предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву. По словам депутата, предупреждающий знак поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных в тех местах, где часто выгуливают собак.

По задумке знак должен предупреждать водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест. То есть в тех зонах, где рядом с проезжей частью возможно появление домашних животных. Депутат привёл параллель со знаком «Дети», который уведомляет о наличии рядом учебных заведений.

Даванков добавил, что аварии с участием собак часто происходят из-за нахождения питомцев рядом с участками дорог недалеко от специально оборудованных мест для выгула.

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