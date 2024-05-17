Geely Atlas с новым салоном полностью рассекречен на качественных фото

В начале мая у одного из китайских дилеров в салоне был замечен обновленный Geely Atlas (Bouye L). Теперь кроссовер рассекречен во всех подробностях, а старт продаж намечен на 19 мая.

© Российская газета

В

нешность нового Geely Atlas изменений не претерпела, но теперь даже для машин в базовой версии будет доступен двухцветный окрас кузова. Все внимание при обновлении было сосредоточено на салоне, в котором появились новая мультимедиа с парящим, а не встроенным экраном, другой селектор трансмиссии, установленный на тоннеле с пересмотренной компоновкой и отделением со "шторкой", а также подлокотник с механизмом открывания типа книжка. Также был изменен дизайн обшивки дверей.

Моторная гамма автомобиля осталась прежней. В Китае Geely Atlas можно купить с турбомоторами 1.5 и 2.0 литра мощностью 181 и 218 л.с. Оба сочетаются с 7-ступенчатой DCT. Во всех комплектациях привод осуществляется на передние колеса.

На домашнем рынке новый Atlas стартовал в 2022 году, до России модель добралась лишь в начале 2024 года. Как скоро до дилеров доедет версия с измененным салоном, пока неизвестно. Сейчас же цены на Geely Atlas в РФ лежат в диапазоне 3 195 000 - 3 495 000 рублей, кроссовер предложен с 200-сильным мотором 2.0 литра, передним приводом и "роботом" с двумя сцеплениями.