Полиция Питера конфисковывает электросамокаты

В северной столице власти решили навести порядок с электросамокатами. Так, за последние три дня полиция конфисковала и отправила на склад временного хранения более 5,5 тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ), припаркованных в неположенных местах.

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В ведомстве пояснили, что на в ближайшее время эксперты проведут анализ технического состояния и безопасности конфискованной техники.

Проверка соблюдения правил парковки пользователями СИМ началась в ночь на 14 мая по поручению начальника регионального главка Романа Плугина. Во время рейда силовики осмотрели все районы мегаполиса, а также прилегающий к северной столице Всеволожский район Ленинградской области.

В отношении компаний, чья техника была брошена как попало, возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельных участков.

По результатам рейда будет разработан проект предложений по изменению правил использования кикшеринговой техники.

Помимо этого, в полиции отмечают, что одной из задач мероприятия является выявление личности владельца самоката, который в сентябре 2023 года сбил 9-летнего ребёнка. Помимо этого, после проведения экспертизы станет понятно, могли ли спровоцировать происшествие технические неисправности СИМ.