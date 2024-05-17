АвтоВАЗ будет собирать Lada Granta и Niva в субботу

Волжский автозавод объявил 18 мая 2024 года рабочим днём. Дополнительные рабочие смены продолжительностью 12 и 9 рабочих часов введены на линиях сборки семейства бюджетников и внедорожников. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации завода Сергей Зайцев.

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«18 мая для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором», — сообщили в профсоюзе.

Ранее АвтоВАЗ рассказал, как изменился завод за время отпуска. В общей сложности за время двухнедельных корпоративных каникул было выполнено 8216 различных работ на сумму около 330 млн рублей, сообщает пресс-служба автогиганта. В частности, в производствах шасси, двигателей, кузнечных поковок и алюминиевого литья были проведены специальные мероприятия, чтобы нарастить объём выпуска «Нив» до 50 машин/час.

Помимо этого, производитель провёл анализ надёжности подвески Lada Largus. Не секрет, что семейство Lada Largus унаследовало от своего прародителя, универсала Renault Logan MCV, крайне выносливую подвеску. За одним исключением: шаровая опора могла выйти из строя всего через 30-40 тысяч километров. Но сейчас, как стало известно редакции Quto, проблема, наконец, решена.

Тем временем АвтоВАЗ запустил собственный проект промышленного туризма. В ходе трёхчасовой экскурсии гости посещают множество объектов. Забронировать место можно на специальном сайте, где также указаны правила посещения. Но стоит помнить, что группы — совсем небольшие: от 10 до 15 человек. Стоимость, как выяснила редакция Quto, составляет 4000 рублей.