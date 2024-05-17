Старую BMW 8 серии оснастили мотором от M5

Ателье Manhart превратило BMW 850i в альтернативу «эмке». Купе MH8 5.0 V8 достался двигатель S62 от M5 серии E39, шестиступенчатая «механика», выпускная магистраль из нержавеющей стали, подвеска на компонентах Bilstein и H&R, а также новый внешний стайлинг. Тираж двухдверки составит всего пять экземпляров. Цена — 149 тысяч евро, или 14,7 миллиона рублей. Для сравнения: BMW 850i со штатным V12 можно купить за 30 тысяч — три миллиона рублей.

© Motor.ru

Ателье Manhart представило купе MH8 5.0 V8, основанное на BMW 850i серии E31. Особенность машины — двигатель. С завода тут стоит V12 5.0 мощностью 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Но в Manhart решили, что двухдверке больше подходит «восьмерка» S62 от M5 в кузове E39. Она мощнее (420 сил после доработок) и «злее» V12, поэтому кардинально меняет характер автомобиля. В пару к новому мотору предложена только шестиступенчатая коробка передач.

© Manhart

© Manhart

© Manhart

© Manhart

© Manhart

© Manhart

Конечно, на этом перемены не заканчиваются. Купе заново красят, оснащают юбками бамперов от 850 CSi, боковыми зеркалами BMW M и задним спойлером-накладкой. Штатную выпускную магистраль меняют на собственную из нержавеющей стали. Устанавливают амортизаторы Bilstein B6 и укороченные пружины H&R, а также четырехпоршневые тормозные суппорты в комплекте с 340-миллиметровыми дисками на передней оси. Колеса у MH8 5.0 V8 — 20-дюймовые, с шинами Continental Sport Contact 7. Салон обшит кожей и алькантарой. И таких машин выпустят всего пять.

© Manhart

© Manhart

© Manhart

© Manhart

Тюнингом старых моделей Manhart занимается с прошлого года. Под это дело даже запустили программу Manhart Classics. Её первенцем стал хэтчбек Integrale 400 на основе Lancia Delta HF Integrale 16V. Затем было представлено купе MH3 3.5 Turbo, созданное из BMW M3 поколения E30. А осенью 2023-го дебютировал Manhart Alpina 2002 tii — улучшенная версия BMW 2002 tii.