Стартовало производство посвежевшего «каблучка» Volkswagen Caddy

Первой на конвейер пустили версию Caddy Edition, которую предложат как в пассажирском, так и в коммерческом вариантах. Цены на домашнем рынке уже известны.

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Немецкий производитель выпускает модель Volkswagen Caddy с 1980 года, актуальное четвёртое поколение было представлено в 2020 году. Сейчас марка освежила свой «каблучок»: вчера на заводе в Познани (Польша) стартовал выпуск машин 2025 модельного года. При этом первой на конвейер пустили отличающуюся оформлением версию Caddy Edition.

В новом исполнении можно приобрести как пассажирский вэн, так и фургон, причём как со стандартной колёсной базой, так и с удлинённой. У Caddy Edition отличия от стандартного варианта только визуальные. Так, «каблучок» получил крышу черного цвета, чёрные же рейлинги и антенну «акулий плавник», соответствующие корпуса наружных зеркал, направляющие для раздвижных дверей, наклейки и надписи на кузове.

Также в этом цвете оформлен большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера и часть спойлера на корме. Ещё такую версию снабдили комплектами затемнённых колёсных дисков – размером 17 и 18 дюймов (доступны за доплату). За дополнительную плату Volkswagen Caddy 2025 модельного года можно оснастить встроенным панорамным люком в крыше.

Все исполнения посвежевшего Caddy, включая Edition, изначально будут предлагаться с бензиновым двигателем TSI мощностью 115 л.с., который может работать в паре как с механической коробкой передач, так и с автоматом. Ещё в линейке числится пара дизелей TDI, их отдача составляет 102 и 122 л.с.; в первом случае в комплект предлагается 6МКП, во втором – семиступенчатый робот DSG. Позже в текущем году появятся и другие варианты двигателей и коробок передач.

В компании рассказали о том, что все варианты Volkswagen Caddy 2025 модельного года получили виртуальный щиток приборов (теперь входит в базовое оснащение), а пассажирские модификации ещё снабдили новым 10-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. В дальнейшем модели в качестве опции предложат голосовой ассистент IDA (он имеет функцию ChatGPT в сочетании с VW Connect Plus).

В списке оборудования посвежевшего Caddy числятся круиз-контроль, слежение за парковочной дистанцией, а также усовершенствованный мониторинг внимания и сонливости водителя. Фургоны оснастили боковыми подушками безопасности и шторками, многофункциональной камерой, системой слежения за давлением в шинах, ассистентом при движении по полосе и функцией предупреждения о пешеходах и велосипедистах. Кроме того, теперь в стандартное оснащение Cargo входит мультируль, который уже доступен в пассажирских версиях.

Цены на домашнем рынке уже известны: за фургон в версии Caddy Edition со стандартной колёсной базой в Германии просят не менее 28 680 евро, удлинённый вариант обойдётся минимум в 30 695 евро. Пассажирский вэн в спецверсии стоит 30 920 евро (с обычной колёсной базой) и 33 395 евро (с «растянутой»).