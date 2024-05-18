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В Северной Осетии планируется наладить производство китайских автомобилей

Китайская корпорация Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain предложила наладить в Северной Осетии выпуск автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Меняйло.

Китайская корпорация начнет выпуск автомобилей в Северной Осетии
© РИА Новости
«Китайская корпорация Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain выступила с предложением о создании в Северной Осетии производства автомобилей. Провел сегодня рабочую встречу с главой китайской компании, вице-президентом Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом У Кэгуаном. Корпорация занимается производством и сборкой автомобилей и запасных частей к ним», — заявил Меняйло.

Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain производит автомобили под марками Soueast, Yudo, Qiteng, а также автобусы King Long, Higer и запчасти. О том, когда в Северной Осетии может быть налажено производство китайских автомобилей, не сообщается.

До этого сообщалось, что цены на российский электромобиль «Атом» будут начинаться от 2,5 млн рублей. Выпуск машин начнется в III квартале 2025 года на заводе «Москвич». По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм.

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Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

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