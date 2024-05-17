В Китае начали принимать заказы на летающий автомобиль Xpeng

Компания Xpeng Motors, базирующаяся в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун, планирует начать массовое производство и поставку летающих автомобилей Aeroht индивидуальным пользователям в четвертом квартале следующего года, сообщил вице-президент компании Цю Минцюань.

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По его словам, летающие автомобили будут продаваться пользователям только после получения разрешений на летную годность, а также сертификации и разрешения от национальных регулирующих органов и учреждений по безопасности продукции.

Модульный летающий автомобиль Aeroht состоит из наземного и воздушного модулей, которые могут автономно разделяться и объединяться. Воздушный модуль обеспечивает вертикальный взлет при полетах на малой высоте, в то время как- наземный - позволяет осуществлять транспортировку авто.

Наземный модуль представляет собой интеллектуальную кабину для четырех-пяти человек, оснащенную системой электропривода с расширенным диапазоном действия, которая может обеспечить летающий модуль множеством дополнительных источников энергии. Он будет сертифицирован в соответствии с китайскими автомобильными стандартами.

Помимо личного использования, летающий автомобиль также обладает потенциалом для общественных ведомств, таких как аварийно-спасательные службы, удовлетворяя как государственные, так и частные потребности.

Управление гражданской авиации центрального и южного Китая уже одобрило заявку на сертификацию воздушного модуля транспортного средства. Это означает, что модель готова к прохождению этапа сертификации летной годности сообщает газета China Daily.