Маск раскрыл дату внедрения в Tesla Cybertruck полностью автономного вождения

Илон Маск раскрыл дату внедрения в электропикап Tesla Cybertruck полного автопилота.

Вероятно, это говорит о модернизации этого EV, поскольку изначально Cybertruck не был оснащён той версией системы помощи водителю, которую получали другие электромобили бренда. Управление пикапом осуществляется только «по проводам», также и расположение камеры принципиально отличается от других моделей. Разумеется, не было в этой машине и полностью автономного вождения Full Self-Driving (FSD).

Тем не менее, Маск анонсировал внедрение FSD в Cybertruck «на конец июня». Сначала Tesla выпустит внутреннюю версию FSD 12.4 для ограниченного круга бета-тестеров, которую Cybertruck не получит. При этом 12.4 будет «от 5 до 10 раз» лучше текущей версии. А уже версия 12.5, подготовленная и для этой модели, выйдет в релиз в конце июня и будет внедрена в пикап.