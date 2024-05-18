С запуском CyberTrailer автопутешествия будут еще комфортнее

Living Vehicle представляет CyberTrailer — инновационный прицеп с солнечными панелями, специально разработанный для владельцев Tesla Cybertruck и других электропикапов. Этот роскошный трейлер сочетает в себе дизайн, устойчивость к автономной жизни и экологичность, делая его идеальным выбором для любителей длительных путешествий, пишет SPEEDME.RU.

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Изготовленный в Калифорнии, CyberTrailer нацелен на дополнение к уникальному стилю Tesla Cybertruck, предлагая удобства для длительного проживания в удалённых местах. Он оборудован системой солнечных панелей, позволяющей поддерживать энергонезависимость на протяжении нескольких недель или даже месяцев.

Дополнительно, трейлер способен заряжать электропикапы, решая проблему ограниченного пробега во время путешествий. CyberTrailer совместим не только с электромобилями, такими как Rivian R1T и Ford F-150 Lightning, но и с обычными бензиновыми или дизельными транспортными средствами. Уникальность прицепа подчеркивается его способностью превращать влагу из воздуха в питьевую воду, что делает его выдающимся на рынке.

Начальная цена прицепа составляет 175 000 долларов, а его поставки начнутся в следующем году. Предварительные заказы уже активно оформляются, и большинство слотов уже зарезервировано.