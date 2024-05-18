Ford просит поставщиков уменьшить свои расходы

В связи с конкуренцией и активными скидками со стороны других производителей, например Tesla, Ford Motor Company призывает своих поставщиков к снижению затрат. Это необходимо для поддержания конкурентоспособности и рентабельности их линейки электромобилей, как указано во внутреннем меморандуме компании, пишет 32CARS.RU.

Ford также акцентирует внимание на значении эффективности производства и сокращении капитальных затрат. Компания запросила у поставщиков предложения по снижению расходов на такие модели, как электрический пикап Ford F-150 Lightning, электрический фургон Transit и кроссовер Mustang Mach-E. Планируется, что эти предложения будут предметом обсуждения на предстоящих личных встречах, в том числе и те, которые потребуют инвестиций, но способствуют поддержанию прибыльности.