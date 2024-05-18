Ford построил гоночную трассу ради испытаний одной модели

Осенью 2023 года Ford представил кроссовер Mustang Mach-E Rally с внедорожным режимом, двухмоторным полным приводом, амортизаторами MagneRide с особыми настройками и увеличенным на 20 миллиметров дорожным просветом. Как и любая другая модель, новинка прошла масштабную программу испытаний перед запуском в производство. Для новой модификации электромобиля производитель даже построил отдельную гоночную трассу на своём тестовом полигоне!

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Идея новой версии кроссовера родилась у инженеров Ford Питера Шульца и Крейга Мильори в 2022 года — они взяли подержанный Mach-E GT, несколько колёс и внедорожных шин, и отправились на Мичиганский испытательный полигон марки, чтобы проверить, выдержит ли он несколько кругов по грязевой трассе. Машина показала себя неплохо, так что к проекту присоединились инженер Ford по внедорожным характеристикам Крис Берчин и руководитель разработки транспортных средств Джей Кистлер.

Совместными усилиями была разработана программа тестов, основанных на опыте команды Ford в ралли-кроссе, что подразумевало 800-километровую дистанцию на гоночной трассе — это эквивалентно 10 годам ежемесячных гонок в ралли. Участок полигона специально для этого превратили в полноценную трассу для ралли-кросса. Инженеры Ford выполнили полный компьютерный анализ участка, нанесли на карту высоту, ожидаемую скорость, время и многое другое.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Вооружённая датчиками и измерительным оборудованием команда использовала эту технологию, чтобы гарантировать, что трасса не только будет выглядеть как автодром для ралли-кросса, но и будет соответствовать ему по характеристикам. Собственная трасса помогла сократить затраты и время разработки, а также способствовала сохранению секретности проекта Mustang Mach-E Rally. Команда получила от Ford награду Vehicle Engineering Validation — внутреннюю премию, отмечающую успешный проект, разработанный и реализованный полностью собственными силами.