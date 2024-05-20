Bugatti сделала эксклюзивную версию детского спорткара Baby II

В сотрудничестве с известным производителем детских автомобилей The Little Car Company французская марка создала очередной проект — Baby II Type 35 Centenary Edition. Миниатюрный автомобиль представляет собой масштабную копию модели Bugatti Type 35 образца 1924 года. Новая модификация призвана отдать дань уважения 100-летию дебюта легендарного Bugatti Type 35 на Гран-при Лиона в 1924 году. В основу спецверсии легла версия Bugatti Baby II Pur Sang.

© Motor.ru

Модели Baby II Type 35 Centenary Edition имеют алюминиевый кузов цвета Bleu de Lyon, латунные идентификационные таблички в кабине и уникальный номер шасси, который, как и оттенок окраски, соответствует каждому из оригинальных автомобилей. Экземпляры Baby II Type 35 Centenary Editions украшены номерами, нарисованными вручную на радиаторе, капоте и хвостовой части цвета Blanc.

Выполненный вручную кузов сочетается с эксклюзивными деталями — дополнительными замками и специальными жалюзи, соответствующими каждому оригинальному Type 35, но в масштабе 75 процентов. Технически новинка не отличается от других детских Bugatti. Спецверсия сохранила 14-сильный электромотор, позволяющий разгоняться до 70 километров в час, а батарея на 2,8 киловатт-час обеспечивает запас хода без подзарядки порядка 30 километров.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Век назад за рулём машин выступали в гонке Леонико Гарнье (№21), Жан Шассань (№7), Пьер де Бискайя (№18), Мео Константини (№22) и Эрнест Фридрих (№13). Шестой Type 35 – первоначальный прототип модели – находился в резерве у Этторе Бугатти. Несмотря на то, что Type 35 на Гран-при Лиона 1924 года не выиграл, этот Bugatti за 10 лет одержал более 2500 побед и подиумов, став самым успешным гоночным автомобилем всех времён.