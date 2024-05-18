Автомобилисты назвали панорамную крышу самой ненужной опцией
Большинство (47%) автомобилистов хотели бы иметь в своей машине зимний пакет с подогревом руля, обогревом стёкол и задних сиденей, дистанционным запуском. А самой переоценённой опцией россияне назвали панорамную крышу — так считают 45% опрошенных автомобилистов. Причём чем старше становится автолюбитель, тем меньше он готов переплачивать за эту опцию. Это следует из результатов исследования Авито Авто.
Россияне хотели бы, чтобы их автомобиль был оснащён камерами заднего вида — за эту опцию проголосовали 46% респондентов. Кроме того, одной из самых желанных опций стала система контроля «слепых зон» — её выбрали 42% опрошенных. Также в топ-10 опций мечты вошли раздельный климат-контроль, дополнительные подушки безопасности, продвинутая аудиосистема, активный круиз контроль, экстренное торможение, панорамная крыша и мультимедийная система с Android Auto или Apple CarPlay.
Интересно, что мужчин сильнее привлекает комфорт и мультимедиа: они называют в среднем больше опций в их идеальном автомобиле. Зависят предпочтения и от возраста: люди 25-44 лет хотят получить больше дополнительных опций, чем представители других категорий.
Среди самых переоценённых опций, кроме панорамной крыши, россияне назвали ассистента помощи при вождении — за него проголосовали 32% респондентов. При этом мужчины настроены к этой опции более скептически, чем женщины: лишней назвали её 36% мужчин и 28% женщин.
Также автомобилисты не готовы доплачивать за продвинутую аудиосистему — 30%. Больше других ценят эту опцию молодые люди в возрасте до 24 лет: среди них лишь 16% назвали её переоцененной. Зато среди представителей поколения 65+ доля считающих опцию лишней составила 45%.
В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн одной из переоценённых опций оказался бесключевой доступ (30%).