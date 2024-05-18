Автомобилисты назвали панорамную крышу самой ненужной опцией

Большинство (47%) автомобилистов хотели бы иметь в своей машине зимний пакет с подогревом руля, обогревом стёкол и задних сиденей, дистанционным запуском. А самой переоценённой опцией россияне назвали панорамную крышу — так считают 45% опрошенных автомобилистов. Причём чем старше становится автолюбитель, тем меньше он готов переплачивать за эту опцию. Это следует из результатов исследования Авито Авто.

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Россияне хотели бы, чтобы их автомобиль был оснащён камерами заднего вида — за эту опцию проголосовали 46% респондентов. Кроме того, одной из самых желанных опций стала система контроля «слепых зон» — её выбрали 42% опрошенных. Также в топ-10 опций мечты вошли раздельный климат-контроль, дополнительные подушки безопасности, продвинутая аудиосистема, активный круиз контроль, экстренное торможение, панорамная крыша и мультимедийная система с Android Auto или Apple CarPlay.

Интересно, что мужчин сильнее привлекает комфорт и мультимедиа: они называют в среднем больше опций в их идеальном автомобиле. Зависят предпочтения и от возраста: люди 25-44 лет хотят получить больше дополнительных опций, чем представители других категорий.

Среди самых переоценённых опций, кроме панорамной крыши, россияне назвали ассистента помощи при вождении — за него проголосовали 32% респондентов. При этом мужчины настроены к этой опции более скептически, чем женщины: лишней назвали её 36% мужчин и 28% женщин.

Также автомобилисты не готовы доплачивать за продвинутую аудиосистему — 30%. Больше других ценят эту опцию молодые люди в возрасте до 24 лет: среди них лишь 16% назвали её переоцененной. Зато среди представителей поколения 65+ доля считающих опцию лишней составила 45%.

В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн одной из переоценённых опций оказался бесключевой доступ (30%).